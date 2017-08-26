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«الوطنية للصحافة»: يجب فتح قناة إخبارية مصرية تخاطب العالم

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«الوطنية للصحافة»: يجب فتح قناة إخبارية مصرية تخاطب العالم «الوطنية للصحافة»: يجب فتح قناة إخبارية مصرية تخاطب العالم

التحرير

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قال الدكتور عصام فرج، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إن الإعلام يقع عليه مسئولية اليقظة الدائمة وتصحيح الصورة المغلوطة عن في الخارج، كما يجب عليه أن يكون مبادرا بذلك وليس مجرد رد فعل لما يُنشر عن الدولة.

وأضاف فرج، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد»، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، أنه يجب إمداد المراسلين الأجانب الموجودين في مصر بالبيانات الصحفية الدقيقة لمواجهة الشائعات.

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وذكر أن الرؤية الإعلامية الموجهة للخارج يجب أن تعكس المواقف الدبلوماسية لمصر، لافتا إلى أنه يجب فتح قناة إخبارية مصرية تخاطب العالم، وتدافع عن المصالح والحقوق المصرية وتواجه التقارير المغلوطة.

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التحرير

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