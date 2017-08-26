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القويسني: «الخارجية» تقوم بنشاط ديناميكي على مستوى العالم

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القويسني: «الخارجية» تقوم بنشاط ديناميكي على مستوى العالم القويسني: «الخارجية» تقوم بنشاط ديناميكي على مستوى العالم

التحرير

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قال السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الوزير سامح شكري، إلى ألمانيا، وبيلاروسيا، ورومانيا، والتي من المقرر أن تبدأ، غدا الأحد، تأتي في إطار نشاط الدبلوماسية المصرية الدائم، والتواصل مع دول العالم لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك، موضحا أن الخارجية المصرية تقوم بنشاط «ديناميكي» على مستوى العالم.

وأضاف القويسني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن تسعى للتنسيق مع كل دول العالم، لافتا إلى أن ألمانيا من الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي، وأنه سيتم مناقشة عدد من الملفات معها منها الملف الليبي، وأزمة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها ألمانيا بالإضافة إلى ملف مواجهة الإرهاب.

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