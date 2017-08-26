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خبير: خفض المساعدات يمثل تخبطًا داخل الإدارة الأمريكية

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خبير: خفض المساعدات يمثل تخبطًا داخل الإدارة الأمريكية خبير: خفض المساعدات يمثل تخبطًا داخل الإدارة الأمريكية

التحرير

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قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشئون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات، إن قرار خفض المساعدات الاقتصادية لمصر، من 200 مليون دولار، إلى ما يقارب النصف، أمر لا يُشكل خطورة رغم كونه مفاجئا، إلا أن قرار تأجيل مساعدات عسكرية قيمتها 200 مليون دولار، يُشكل خطورة حقيقية.

أضاف أحمد، خلال مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن أمريكا متناقضة في توجهاتها ضد ، مشددا على أن هذه القرارات تمثل تخبطا داخل الإدارة الأمريكية، وتسبب ضررًا كبيرًا لأمريكا نفسها، إذ إن فرض المشروطية على المساعدات العسكرية يمثل اتجاهًا معاكسًا لاتجاه الرئيس الأمريكي دونالد تجاه مصر.

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التحرير

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