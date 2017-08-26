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وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في تصادم أتوبيس ببني سويف

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وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في تصادم أتوبيس ببني سويف وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في تصادم أتوبيس ببني سويف

التحرير

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لقي شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم أتوبيس عند بوابة محافظة بنى سويف باتجاه محافظة المنيا وتم نقلهما لمستشفى بنى سويف العام.

واستقبل مستشفى بنى سويف العام: فهد محمد غانم 22 سنة، جثة هامدة، و 9 مصابين هم "أحمد سيد أحمد 35 سنة، مصاب بنزيف بالبطن وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعى، إيمان عبد العال على، 38 سنة، نزيف بالبطن، عصام رمضان جابر 39 سنة، مصطفى منتصر أبو السعود 11 سنة، أحمد على زهران، 28 سنة، محمود توحيد أحمد 41 سنة، حنفى محمود أحمد 53 سنة، آية حنفى محمود 23 سنة، محمد حنفى محمود 11 سنة"، وجميعهم مصابين بكدمات ومقيمون بمحافظة سوهاج.

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تم تقديم كافة الإسعافات الأولية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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التحرير

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