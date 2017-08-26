قاضي اقتحام السجون لمرسي: "أقعد مكانك .. أنت كل مرة تعمل كدة"

كتب –أحمد أبوالنجا:

نبه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة التي تنظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق وآخرين في قضية "اقتحام السجون"، إلى "مرسي" إلى ضرورة الجلوس مكانه، بعد أن لاحظت استمرار، وقوفه داخل القفص لتحية باقي المتهمين.

وقال القاضي للرئيس الأسبق: "اقعد يا مُرسي مكانك.. المحكمة دخلت.. أنت كل مرة تعمل كدة"، مُشيرًا إلى أنه بمجرد دخول المحكمة يجب أن يجلس الجميع.

ومع إثبات أسماء المتهمين الحاضرين، تبين إغماء القيادي الإخواني "صبحي صالح" داخل القفص، وعلى إثر ذلك رفعت المحكمة الجلسة، حيث أكد القاضي بأن الجلسة لا يُمكن أن تنعقد وأحد المتهمين غائب عن الوعي والإدراك.

وقضت المحكمة -في يونيو 2015-بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤيد.

ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية.

وأسندت النيابة للمدعى عليهم في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

"مرسي" صادر ضده حكم نهائي بالسجن عشرين عامًا بقضية "أحداث الاتحادية"، وأحكام أخرى غير نهائية، وقد طعن على جميعها ولكن لا يزال يحاكم على ذمة قضية إهانة القضاء.