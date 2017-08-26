الدالي يعلن بدء تطوير "أرض اللواء" خلال أيام بتكلفة 90 مليون جنيه 03:13 م السبت 26 أغسطس 2017

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كتبت- ندى الخولي:أعلن اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أنه خلال أيام، سيتم طرح أعمال تطوير منطقة أرض اللواء عن طريق شركة مياه الشرب والصرف الصحس بالجيزة، بقيمة 90 مليون جنيه، منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية والإتحاد الأوروبي.وقال الدالي، في تصريحات صحفية، إن الأعمال تشمل تغيير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ورصف طرق وشبكات إنارة وأعمال نظافة وتجميل وتركيب حنفيات للحريق بأربع مناطق رئيسية تشمل الصفطاوي وسلامة راضي ومرسى محمود والطريق الأبيض ومتفرعاتها.وشرح المحافظ، خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم السبت، بمنطقة أرض اللواء، كافة تفاصيل التطوير لأهالي المنطقة الذين أبدوا سعادتهم بها وأنها من شأنها إحداث نقلة نوعية للمنطقة، بحسب بيان صادر عن المحافظة.رافق المحافظ خلال الجولة منال عوض، نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء جمال الشبكشي، رئيس حي العجوزة.وأكد الدالى أن أعمال التطوير تشمل شبكات صرف صحي بأطوال 14 كم بقيمة 47 مليون جنيه ورصف طرق وشبكات إنارة بأطوال 138 كم وتركيب 100 عامود إنارة و70 كابولى بقيمة 25 مليون جنيه وشبكات مياه بأطوال 34.6 كم وتركيب 26 حنفية حريق بقيمة 14 مليون جنيه وتساهم المحافظة فى اعمال التطوير بـ 4.3 مليون جنيه.

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