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بالصور.. محافظ بورسعيد يوجه باستمرار إغلاق محلات الخردة وتجميع القمامة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يوجه باستمرار إغلاق محلات الخردة وتجميع القمامة

03:23 م السبت 26 أغسطس 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، على رئيس مدينة بورفؤاد باستمرار تفعيل قرار إغلاق كافة محلات تجارة الخردة وتجميع القمامة.

واشتكى أهالي بورفؤاد للمحافظ، خلال جولته المفاجأة بالمدينة، من تلك المحلات وما تسببه من أضرار بيئية، فأصدر تعليماته بغلق المحلات المخالفة للنشاط الأصلي لها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحابها.

كما شدد المحافظ خلال جولته التي رافقه فيها المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، وعبدالحكيم القاضي، رئيس مدينة بورفؤاد، على تكثيف أعمال النظافة في جميع الشوارع الرئيسية والجانبية.

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