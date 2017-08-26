في العيد.. 6 طرق تخلص منزلك من روائح الذبح واللحوم

كتب - هشام عواض:

يعاني الكثير خلال عيد الأضحى المبارك من انتشار روائح اللحوم في المنزل عقب القيام بذبح الأضحية، مما يجعلهم يبحثون عن طرق لتلطيف رائحة المطبخ والمنزل. وهناك 6 طرق بسيطة تخلصك من الروائح غير المرغوبة.

- البخور

هو وسيلة مفضّلة للعديد من الأشخاص لأجل التخلص من الروائح الكريهة في البيت، وأيضاً البخور فعال في التخلص من روائح اللحوم .

- الخل الأبيض

وهو فعّال في تلطيف رائحة المكان، وذلك عبر وضع مقدار نصف كوب من الخل الأبيض في وعاء، وتركه يغلي على النار حتّى تشم رائحة الخل في كل أرجاء البيت، فهو يساعد على امتصاص كل الروائح غير المرغوب فيها.

- القهوة

القهوة لها رائحة ونكهة ذكية، يفضلها أغلبنا، ولها وظيفة أيضاً في إزالة الروائح بالبيت، وهذا يتم بأخذ القليل من القهوة المطحونة، ورشها على ورقة، ثم وضعها في المكان الذي تريد أن تتخلص من الرائحة الكريهة فيه.

-الزيوت العطرية

يمكن إضافة الزيوت العطرية إلى الماء خلال مسح أرضيات المطبخ والمنزل، وستساعد على تعطير المنزل لساعات.

- الريحان والنعناع

يمكنك توزيع باقات الريحان والنعناع، في أرجاء غرف المنزل لإضفاء رائحة منعشة وطبيعية لطيفة. وكذلك وضع الزيوت العطرية مثل زيت النعناع في القليل من الماء في وعاء صغير.

- ماء الورد

يمكنك مسح أرضيات المنزل بماء الورد، مما يبعث في أركان المنزل رائعة الورد المنعشة ويقضي على روائح اللحوم.