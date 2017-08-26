أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - باليرنات يتألقن في حفل " أكاديمية الفنون " -
بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين -
السفيرة عزيزة - م/ وليد عبد المقصود - هل ممكن اختراق برامج الصور بنفس طريقة الفيس بوك ؟ -
السفيرة عزيزة - كارثة ... السوشيال ميديا على الأطفال والربح السريع -
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا -
بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة -
شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط -
تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة -
سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه -
السفيرة عزيزة - م / وليد عبد المقصود - يوضح كيفية الحفاظ على الايميلات من الإختراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إحالة مخالفات محطة الصرف الصحي ببورفؤاد إلى النيابة العامة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. إحالة مخالفات محطة الصرف الصحي ببورفؤاد إلى النيابة العامة

03:11 م السبت 26 أغسطس 2017

  • عرض 4 صورة

    cf54c6eaf7.jpg

  • عرض 4 صورة

    4a65f4347a.jpg

  • عرض 4 صورة

    f839186edf.jpg

  • عرض 4 صورة

    c4364e3185.jpg

إعادة الألبوم

عبد الرسول

الألبوم التالى

عبد الرسول".. حدوتة صُنع "رقاق العيد" بالفيوم

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مخالفات بمحطة معالجة الصرف الصحي بمدينة بورفؤاد إلى النيابة العامة.

ورصد "الغضبان"، خلال جولته المفاجأة بمدينة بورفؤاد، العديد من المخالفات، منها توقف المحطة عن التشغيل، بالرغم أنه لم يمضي على إنشاءها سوى 10 سنوات، بتكلفة 180 مليون جنيه.

وأضاف محافظ بورسعيد أنه لاتهاون في حق الدولة، وأن مايحدث داخل هذه المحطة لن يتم السكوت عليها، مشيرًا إلى أن قيمة المحطة إذا تمت إقامتها في الوقت الحالي لن تقل عن 800 مليون جنيه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. محافظ بورسعيد يوجه بسرعة تشغيل محطة صرف صحي "الهيئة"

    أخبار

  • القبض على 7 في واقعة "حرب الشوارع" بين عائلتين بالشرقية

    أخبار

  • بالصور.. محافظ الأقصر يبحث مع رؤساء المدن نسب تنفيذ المشروعات الخدمية

    أخبار

  • ضبط تاجر آثار بالمنيا بحوزته 266 قطعة أثرية - صور

    أخبار

إعلان

c06a35ebe6.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة

بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط