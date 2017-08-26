بالصور.. إحالة مخالفات محطة الصرف الصحي ببورفؤاد إلى النيابة العامة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مخالفات بمحطة معالجة الصرف الصحي بمدينة بورفؤاد إلى النيابة العامة.

ورصد "الغضبان"، خلال جولته المفاجأة بمدينة بورفؤاد، العديد من المخالفات، منها توقف المحطة عن التشغيل، بالرغم أنه لم يمضي على إنشاءها سوى 10 سنوات، بتكلفة 180 مليون جنيه.

وأضاف محافظ بورسعيد أنه لاتهاون في حق الدولة، وأن مايحدث داخل هذه المحطة لن يتم السكوت عليها، مشيرًا إلى أن قيمة المحطة إذا تمت إقامتها في الوقت الحالي لن تقل عن 800 مليون جنيه.