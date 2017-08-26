استعدادا للعيد.. حملة لإزالة الإشغالات بـ"رأس البر" في دمياط 03:10 م السبت 26 أغسطس 2017

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دمياط – محمد إبراهيم:شنَّت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، اليوم السبت، حملة موسعة لإزالة الإشغالات في عدد من الشوارع والأسواق الرئيسية 63 و89 و101 وشارع النيل والممشى الساحلي للبحر برئاسة محسن عزيز، رئيس الوحدة بالتنسيق مع وحدة قسم شرطة المدينة.يأتي ذلك بعد ساعات من استقبال الآلاف من أهالي دمياط ورواد المصيف من المحافظات الأخرى، وسط استعدادات مكثفة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتوفير الخدمات الشاطئية للمصطافين ولم تسجل المدينة أي حالات غرق.وتمكنت قوات الإنقاذ من إنقاذ 35 حالة من الغرق، وجرى تسليم 185 طفلًا تائهين إلى ذويهم، بعد الدفع بـ 100 رجل إنقاذ و6 لانشات سريعة ودراجات مائية بخارية بطول الشاطئ، كما تواجدت 4 عربات إسعاف مجهزة، و4 خيام لتجميع الأطفال التائهين.وأضاف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، في تصريح صحفي، أنه يتابع توافر السلع بالأسواق وخصوصًا أفران إنتاج الخبز المدعم، بالتعاون مع مديرية التموين وغرفة العمليات بالديوان العام، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من طلاء أعمدة الإنارة والمطبات الصناعية وعدد من الحدائق العامة وتجهيزها لاستقبال محبي المصيف.

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