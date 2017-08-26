شقيقا حسن حمدي وسوزان مبارك يشاركان في «عمومية الأهلي» (صور)

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حرص الدكتور سامح حمدي، شقيق حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، واللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية السابق وشقيق سوزان مبارك، على التصويت على لائحة النظام الأساسي للقلعة الحمراء، التي تستأنف اليوم السبت، في مقر النادي بالجزيرة بعد انطلاق اليوم الأول أمس، الجمعة، في مقر مدينة نصر.

وقال «ثابت» إنه قرر الحضور لـ«عمومية الأهلي» بعد أن تأكد من صحة موقف النادي القانوني، وحقه في أن يعقد الجمعية الخاصة على يومين، وفي مقري «الجزيرة ومدينة نصر».

واستنكر «ثابت» أن يكون شخص واحد هو من يرأس اللجنة الأولمبية ولجنة فض المنازعات، لأن في هذه الحالة لن يستطيع أي نادٍ يقدم شكوى ضد قرارات اللجنة الأولمبية أن يحصل على حقه.

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ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.

يذكر أن اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أعلنت أن 8550 عضوًا أدلوا بأصواتهم في فرع مدينة نصر، في اليوم الأول من التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، قبل إقامة العمومية الثانية اليوم السبت، بفرع الجزيرة.