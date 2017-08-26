تصريحات شوبير عن التزوير تثير غضب جماهير الأهلي (فيديو)

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حالة من الغضب شهدتها بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المنتمية لجماهير النادى الأهلى، بسبب التصريحات التى هاجم فيها أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى السابق مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس محمود طاهر.

شوبير ألمح فى تصريحاته فى أحد برامج قناة "صدى البلد" بأن هناك تلاعبًا تم أثناء عملية التصويت على لائحة النظام الأساسي فى يومها الأول، ما أثار نوبة غضب شديدة بين محبي وعشاق القلعة الحمراء.

والمعروف أن قناة "صدى البلد" تشن هجومًا شديدًا على الأهلى بسبب إعلانات أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الأهلى القادمة.

الغضب الذى تسببت فيه تصريحات شوبير نتج عنه رد عنيف من الجماهير الأهلاوية، التى تداولت له على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يعلن فيه عن تزويره فى الانتخابات البرلمانية عام ٢٠١٠، حيث أعلن وقتها تزوير ٥٠٠٠ صوت لصالحه.