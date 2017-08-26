بأقل التكاليف..طريقة عمل قطعة "مولتن كيك" في المنزل

كتبت- ميرا ماهر

يُقبل العديد منا على تناول الحلويات في المطاعم، والتي زاد سعرها في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ. لذلك يمكن تحضير كيكة "المولتن" في المنزل بأقل التكاليف كما يلي:

المقادير:

بيضتان

2 ملعقة كبيرة سكر

رشة فانيليا

100 جرام شوكلاتة قطع

50 جرام زبدة

الطريقة:

يخلط البيض مع الفانيليا والسكر جيداً.

تذاب الشوكلاتة في الزبدة على نار متوسطة.

يضاف مزيج الشوكلاتة إلى خليط البيض.

يتم إضافة ملعقة دقيق مع التقليب جيداً.

يدهن قالب "الكب كيك" بالزبدة ثم يرش الكاكاو في قعره.

يصب المزيج في القالب ويدخل الفرن في درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة.

عند التقديم، يتم تزيين الكيك بالآيس كريم وصوص الكراميل والمكسرات.