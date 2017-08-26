غدًا.. "التنظيم والإدارة" يطلق برنامج آليات تطبيق مساعدي ومعاوني الوزراء

كتبت- ندى الخولي:

يطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المستشار محمد جميل، غدًا الأحد برنامج أليات تطبيق نظام مساعدي ومعاوني الوزراء.

وأوضح جميل، أن البرنامج الذي يعقد بمقر الجهاز، ويتضمن خمس جلسات تناقش التعريف بنظام مساعدي ومعاوني الوزراء وطرق وشرط وإجراءات شغل تلك الوظائف والتجديد لها فضلا عن نظام تقويم أداء من يشغلونها وحقوقهم المالية ونظام إجازاتهم وإنهاء خدمتهم.

وأضاف جميل، أن البرنامج يهدف إلى إكساب القائمين على إدارات الموارد البشرية الخبرة اللازمة في مجال تطبيق نظام مساعدي ومعاوني الوزراء الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017 الصادر في هذا الشأن تطبيقا للمادة السابعة عشرة من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأشار جميل، إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنشأ قاعدة بيانات بشأن شاغلي وظائف مساعدي ومعاوني الوزراء بالوزارات المختلفة، مبينًا أنه يجب على كل وزارة إخطار الجهاز قبل شغل الوظيفتين.

وقال جميل، إنه يجوز للوزراء اختيار 4 مساعدين و4 معاونين كحد أقصى، على أن تشغل هاتين الوظيفتين عن طريق التعاقد أو الندب الكلي أو الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد، ويكون شغل الوظائف بموجب قرار صادر عن الوزير المختص يحدد فيه مهام كل وظيفة فضلًا على تولي الوزير تقويم أداء مساعديه ومعاونيه وفقا للنموذج الذي تعده إدارة الموارد البشرية للوزارة لهذا الغرض.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه يشترط في من يشغل وظيفة مساعد أو معاون وزير أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، وأن تثبت لياقته الصحية بشهادة تصدر عن المجلس الطبي المختص.

كما تضمنت الشروط آلا يتجاوز السن 40 عامًا بالنسبة لمعاوني الوزير وذلك عن شغل الوظيفة لأول مرة، وأن يكون حاصلًا على "مؤهل عال" من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية بشرط معادلته من المجلس الأعلى للجامعات والإلمام بالمهارات الأساسية في الإدارة والتفكير الابتكاري، وأن يكون لديه الخبرة الكافية في مجال المهام المطلوب إنجازها .

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أصدر كتيبًا تعريفيًا بعنوان "نظام مساعدي ومعاوني الوزراء" تضمن دليلًا إجرائيًا و55 سؤالًا وجوابًا حول النظام ونموذجًا إرشاديًا لتقويم أدائهم.​