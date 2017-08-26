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محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح خط المياه الرئيسي بالرماية

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مصراوي Masrawy

محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح خط المياه الرئيسي بالرماية

02:51 م السبت 26 أغسطس 2017

محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح خط المياه الرئيسي بالرماية

اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة

كتبت- ندى الخولي:

تفقد اللواء محمد كال الدالي، محافظ الجيزة، أعمال إصلاح خط المياه الرئيسي بميدان الرماية، بعد حدوث تسريب في (الجوان) ما تسبب في تأخر عودة المياه بمناطق الهرم وفيصل.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قد أعلنت منذ أيام عن قطع المياه عن بعض المناطق من 8 مساء أمس الجمعة وحتى 8 صباح السبت التالي، لإصلاح محبس قطر 600 مم المغذي لهضبة الأهرام. وقد انتهت الشركة من إصلاح المحبس قبل الميعاد المحدد، إلا أنه حدث تسريب بالجوان بخط المياه الرئيسي بميدان الرماية مما استدعى إصلاحه وتغييره واستمرار قطع المياه بالمناطق المعلن عنها عدا هضبة الأهرام ومساكن الشباب والرماية.

وأكد حنفي محمد حنفي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه من المتوقع إصلاح الجوان خلال ساعات والبدء في ضخ المياه تباعَا للمناطق مساء اليوم السبت.

وأضاف أنه تم الدفع بكافة المعدات والسيارات بالموقع لشفط أي مياه متواجدة بميدان الرماية والدفع بسيارات أخرى للمناطق المتضررة لتوفير المياه لها لحين عودتها.

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