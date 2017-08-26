رئيس "الايكاو" يغادر لكندا بعد المشاركة بمؤتمر شرم الشيخ

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، الدكتور بينارد اليو رئيس المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو"، متوجها الى تورنتو بعد المشاركة فى فعاليات المؤتمر الوزارى الإقليمى لأمن الطيران المدنى بأفريقيا والشرق الأوسط الذى عقد بمدينة شرم الشيخ.

عقدت فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام متتالية من خلال عدة جلسات، تم خلالها مناقشة العديد من القضايا الهامة، وبخاصة نتائج أعمال الدورة (39) للجمعية العمومية للإيكاو، ومناقشة تطوير المجال الأمنى لقطاع الطيران والتحديات العالمية والمخاطر، التى يتعرض لها قطاع الطيران المدنى والاحتياجات الأمنية، واستخدام وسائل تكنولوجية عالية فى مجال المراقبة، وكيفية تطوير منظومة أمن الطيران بأفريقيا والشرق الاوسط.

شارك فى المؤتمر 55 دولة عدد كبير من وزراء النقل والطيران بافريقيا والشرق الأوسط، وممثلو سلطات الطيران العربية والأفريقية، وعدد كبير من ممثلى منظمات الطيران المدنى الدولى وخبراء فى مجال أمن الطيران.​