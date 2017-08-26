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الصحة: ضبط أدوية ومستلزمات طبية مغشوشة في أسيوط

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مصراوي Masrawy

الصحة: ضبط أدوية ومستلزمات طبية مغشوشة في أسيوط

02:45 م السبت 26 أغسطس 2017

الصحة: ضبط أدوية ومستلزمات طبية مغشوشة في أسيوط

أرشيفية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أدوية ومستلزمات طبية مغشوشة بمكتب ومخزنين للأدوية غير مرخصين بمحافظة أسيوط، في حملة شنتها إدارة التفتيش الصيدلي بمشاركة الجهات الرقابية ومباحث للتفتيش على الصيدليات والمخازن.

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية إن الحملة أسفرت عن ضبط 340 أنبوبة رايل للتغذية، و630 عبوة ألبيومين مغشوشة، وعدد 2 علبة بها 300 كانيولا، وعدد 125 مشبك صرة، وعدد 3 حذاء طبي للكسر، وعدد 50 قطعة غيار جروح، وعدد 1جيركن بيتادين، وجهاز ضغط، ومساج، وعلبة بها 1000 جوانتي معقم، وعلبة بها 80 سرنجة أنسولين، و140 رباط ضاغط، و95 إبرة فراشة.

وأوضحت زيادة في بيان اليوم السبت، أنه تم تحرير محضر بالواقعة برقم 14170جنح قسم أول أسيوط لسنة 2017، والعرض على النيابة المختصة التي تباشر التحقيقات، مشيرة إلى أن الحملات مستمرة بجميع محافظات الجمهورية لضبط سوق الدواء من المهربين حرصا على صحة وسلامة المريض المصرى.​

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