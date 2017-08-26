السياحة توفر أماكن عيادات بـ"العزيزية والمنصور" لخدمة الحجاج المصريين

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة ورئيس بعثة الحج السياحي، إنه هناك "تنسيق مستمر" مع البعثات الفرعية للتشاور معهم كل فيما يخصه وبخاصة البعثة الطبية للإطمئنان على سلامة الحجاج.

وأضاف شعلان في بيان له، أن البعثة وفرت عدد ٢ عيادة طبية بالأماكن التي بها كثافة عددية من الحجاج المصريين، واحدة في منطقة العزيزية التي يتواجد بها حاليا ١٨ ألف حاج بري ومستوى اقتصادي، وأخرى في منطقة المنصور التي يتواجد بها ٢٣٠٠ "حاج".

وأشار إلى أنه تم توفير أماكن إقامة لأطباء البعثة الطبية بنفس مقر العيادات، وذلك لتسهيل عملهم بالعيادات و خدمة الحجاج على مدار الساعة.

وأضاف شعلان، أنه تم استصدار تعميم على الشركات بأماكن تلك العيادات لتوجيه الحجاج إليها، بالإضافة إلى قيام لجان الوزارة المتواجدة في تلك الأماكن بإرشاد الحجاج المرضى، بالتوجه إلى تلك العيادات، لافتا إلى أن هذه العيادات لاقت استحسان من الحجاج وتوافد عدد كبير منهم للكشف وتلقي الأدوية المجانية التي توفرها وزارة الصحة.​