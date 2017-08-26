إقبال ضعيف على مكتب التنسيق في اليوم الأول لتقديم طلاب "الدور الثاني ثانوي"

كتب- أحمد عبد الفتاح وأسماء يحيى:

شهد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة اليوم السبت، إقبالًا ضعيفًا من طلاب الثانوية العامة في أول أيام تقديم الطلاب الناجحين في الدور الثاني، والطلاب المتخلفين بالمرحلة الأولي والثانية من الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2018.

وأكد أحد العاملين بمكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة، أن السبب في ضعف إقبال الطلاب علي مكتب التنسيق أن الوزارة فتحت الباب أمام التسجيل الإلكتروني من خلال معامل الحاسب الآلي وهو ما أدي الي تقليل الضغط علي المكتب، بالإضافة الي عدم تمكن الكثير من الطلاب من سحب ملفاتهم من المدارس نظرًا لأن اليوم أجازة رسمية، مضيفًا أن معظم المترددين علي المكتب هم من لديهم استفسارات متعلقة بالتحويل من كلية لأخري.

واشتكي عبد الله محمود، أحد أولياء الأمور من عدم وجود تنسيق بين مكتب التنسيق والمدارس في أيام الأجازات؛ وأنه لم يستطع سحب الملف من المدرسة ليتوجه الي التقديم من خلال المعامل لأن اليوم أجازة رسمية في المدارس.

وفي السياق نفسه عبر محمد أبو العلي، أحد الطلاب الناجحين في الدور الثاني، عن استياءه من إغلاق المدارس اليوم، بالإضافة لسوء المعاملة من العاملين بالمكتب، وعدم الرد عن استفساراته ، وقال: "المكتب مش عايز يفيدنا بحاجة ويقولنا الكليات المتاحة، واليوم النهارده ضاع علي الفاضي".

يُذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت فتح باب التسجيل الإلكتروني من خلال مكتب التنسيق، ومعامل الحاسب الآلي بالجامعات، أمام 113877 طالب وطالبة من الناجحين في الدور الثاني، والمتخلفين بالمرحلة الأولي والثانية من الثانوية العامة بداية من اليوم السبت وحتي مساء يوم الأثنين المقبل.​