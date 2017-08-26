مقترح لإعفاء سيارات المصريين بالخارج وربطه بالتحويلات الدولارية

كتبت- نورا ممدوح:

اقترح المهندس إسماعيل أحمد أمين رئيس اتحاد العاملين المصريين بالخارج، فكرة لتنفيذ مقترح الإعفاء الجمركي لسيارت المصريين بالخارج، بربطه بنسبة تحويلات المصريين بالخارج في العام.

وكانت الوزارة قد طرحت مقترح للإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج وقالت نبيلة مكرم في تصريحات سابقة، إنها إن الإعفاء الضريبي لسيارات المصريين بالخارج محل دراسة من وزارة الهجرة إلا أنه لم يتم اتخاذ إي إجراءات فعلية لتطبيقه في الوقت الحالي .

وأضاف رئيس الاتحاد، لمصراوي اليم السبت، بأن الفكرة تتضمن أن يكون الشخص حقق نسبة معينة من التحويلات من الخارج إلى مصر ومن ثم يحصل على الإعفاء الجمركي على سياراته وهو ما سيشجعهم على إدخال عملة صعبة إلى مصر، قائلا: "نرجو من وزارة المالية دراسة هذا المقترح".

وذكر أن أغلب الدول العربية مثل المغرب وتونس والجزائر نفذوا مقترح للإعفاء الضريبي لسيارت ابنائهم بالخارج، مؤكدا أنه في حالة موافقة الوزارة على هذا المشروع سيكون هناك مكاسب كثيرة.

وكانت وزيرة الهجرة قد وجدت مطالبات واسعة خلال الزيارات التي قامت بها للخارج، بوضع مقترح لقانون جديد للإعفاء الجمركي لسياراتهم عند نزولهم مصر، مقابل تحويل عملة نقدية بالدولار الأمريكي عبر البنوك الوطنية، و تبنت الوزيرة الفكرة وناقشتها مع عدد من وزارات الدولة، وهو أن يكون المصري يعمل بالخارج منذ عام على الأقل، وبناء عليه تم تقسيم السيارات وفق شرائح محددة حسب قوة المحرك والفئات المختلفة، على أن يكون لكل شريحة قيمة محددة من التحويلات النقدية.​