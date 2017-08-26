ننشر مدة السفر بالقطارات بعد قرار خفض السرعة.. "أسوان 16 ساعة و5 لإسكندرية" 02:17 م السبت 26 أغسطس 2017

كتب- عبدالله قدري ونسمة فرج:كشف مصدر مطلع بوزارة النقل عن خفض سرعة القطارات من 160 كم إلى 120 كم في الساعة جاء ذلك القرار عقب حوادث القطارات المتكررة في الفترة الأخيرة، وتصبح سرعة القطارات أقل بنسبة 25 %، وذلك خلال عيد الاضحى.وكان المهندس هشام عرفات، وزير النقل أعلن عن تحديث نظام الإشارات باستبدال النظام الحالي الكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث (EIS) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان حاصل على شهادة SIL4، وأضاف: "بنعتذر لأهالينا وهانضطر نقلل السرعة والرحلة هتاخد وقت أطول، ولكن زودنا عدد القطارات، لنقل العدد الرهيب من المواطنين".وقال إن التصميم الجديد لنظم الإشارات يسمح لسير القطارات بسرعة 160 كم بدلًا من 120 كم، بأمان مع التحكم والسيطرة في حركة سير القطارات من خلال الأجهزة دون الاعتماد على العنصر البشرى مما يؤدى إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة وتحقيق الأمان للركاب.وبعد خفض سرعة القطارات إلى 120 كم في الساعة ستغرق الرحلة من القاهرة إلى أسوان 16ساعة بدلاً من 13 ساعة ومن القاهرة إلى أسيوط ستستغرق ما يقرب 6 ساعات و25 دقيقة بدلاً من 5 ساعات ومن القاهرة إلى الإسكندرية 5 ساعات بدلاً من 4 ساعات ومن القاهرة للمنيا 5 ساعات بدلاً من 4 ساعات.

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