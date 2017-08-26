السعودية تؤكد حرصها خدمة حجاج قطر في عرفات ومنى

الرياض (أ ش أ)

رحب الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالله بن مدلج المدلج، بالحجاج القطريين الذين زارهم في مخيماتهم بمشعري عرفات ومنى.

وأكد المدلج -حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت- حرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تهيئة جميع الخدمات التي تضمن توافر أجواء روحانية للحجاج، تعينهم على أداء مناسكهم وعباداتهم بسهولة ويسر.

وشدد المسؤول السعودي - خلال جولته التفقدية في مخيمات حجاج قطر - على وجوب مضاعفة العاملين لجهودهم، وتسخير الإمكانات التي وفرتها الأمانة والوزارة لتحقيق نجاح يليق بضيوف البرنامج، منوها بالجاهزية التي وصلت إليها مخيمات الحجاج القطريين من كل الجوانب في مشعري عرفات ومنى.

