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تأجيل نقل مقر الناتو الجديد بسبب مشكلات فنية

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مصراوي Masrawy

تأجيل نقل مقر الناتو الجديد بسبب مشكلات فنية

02:41 م السبت 26 أغسطس 2017

تأجيل نقل مقر الناتو الجديد بسبب مشكلات فنية

حلف شمال الاطلسي

بروكسل (د ب أ)تأجل نقل المقر الرئيسي الجديد لحلف شمال الاطلسي(ناتو)، الذي يبلغ تكلفته مليار يورو في بروكسل، والذي كان من المقرر في بادئ الأمر أن يكون قبل نهاية عام 2017، مرة أخرى بسبب خطأ فني.وقال الناتو في بيان، صادر اليوم السبت إن "عملية الانتقال إلى مقر الناتو الجديد بدأت ونتوقع استكمال ذلك في النصف الأول من عام 2018 ".وأضاف الناتو "عمليات البناء في المبنى مكتملة بشكل كبير، مع استمرار العمل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات".وتابع "إن هذه محاولة ملحة و أساسية، حيث يطالب الناتو بأحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات الأمنة بشكل كامل في سياق تحديات الكترونية متزايدة".ومن المتوقع أن ترتفع التكاليف أكثر من 12ر1 مليار دولار وهو الحد الذي تم تحديده في بادئ الأمر من قبل الدول الأعضاء في الحلف.والتكلفة الحالية للمبنى الجديد هي 17ر1 مليار دولار، طبقا لبيان الناتو.

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