مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث مروري على "صحراوي بني سويف"
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث مروري على "صحراوي بني سويف"
03:06 م السبت 26 أغسطس 2017
مستشفى بني سويف العام
بني سويف ــ أحمد كامل:
لقي شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة محافظة بني سويف، باتجاه محافظة المنيا، ونقل المصابين والجثة لمستشفى بني سويف العام.
واستقبل مستشفى بني سويف العام، "فهد محمد غانم" 22 عامًا، جثة هامدة، وتم نقله لمشرحة المستشفى، بالإضافة إلى 9 مصابين وهم "أحمد سيد أحمد" 35 عامًا، مصاب بنزيف في البطن، ونقل لمستشفى أسيوط الجامعي، و"إيمان عبدالعال علي"، 38 عامًا، نزيف بالبطن، و"عصام رمضان جابر"، 39 عامًا، و"مصطفى منتصر أبو السعود" 11 عامًا، و"أحمد علي زهران"، 28 عامًا.
كما أصيب في الحادث "محمود توحيد أحمد" 41 عامًا، و"حنفي محمود أحمد" 53 عامًا، و"أيه حنفي محمود" 23 عامًا، و"محمد حنفي محمود" 11 عامًا، وجميعهم مصابين بكدمات، وجميع المصابين من محافظة سوهاج.
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