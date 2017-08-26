"أوقاف البحيرة" تستقبل رغبات الالتحاق ببرنامج "الإمام المجدد"

البحيرة – أحمد نصرة:

أعلنت مديرية أوقاف البحيرة، فتح باب تلقي الطلبات لبرنامج الإمام المجدد والذي أعلنت الوزارة عنه اعتبارًا من يوم غد الأحد، على أن تجرى مقابلة شخصية للمرشحين مع وكيل الوزارة بعد غد الإثنين.

ويحق لكل مدير مديرية ترشيح أفضل ثلاثة أئمة أو قيادة وسطى (مفتش، رئيس قسم، مدير إدارة) بالمديرية أو الإدارات الفرعية بعيدًا عن الأسماء الواردة بموقع الوزارة.

وطالبت المديرية من يرغب في التقدم لاختبارات القبول من ديوان المديرية أو الإدارات الفرعية ضمن من ترشحهم المديرية بإرسال بياناته عبر الرسائل الإلكترونية بالصفحة الرسمية للمديرية، وآخر موعد لتلقي الطلبات غدًا الأحد.