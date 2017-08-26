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بالصور.. محافظ بورسعيد يوجه بسرعة تشغيل محطة صرف صحي "الهيئة"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يوجه بسرعة تشغيل محطة صرف صحي "الهيئة"

03:03 م السبت 26 أغسطس 2017

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وزير الصناعة: 2 مليون متر مربع أراضي جديدة أمام المستثمرين بمدينة السادات

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الأجهزة المختصة بتوفير 2 طلمبة للمساعدة في الأعمال الموجودة بمحطة العبور، بغرض تشغيل محطة الهيئة وإدخالها الخدمة.

كما وجه "الغضبان"، خلال تفقده عدد من محطات الصرف بمدينة بورفؤاد، مسئولي الشركة القابضة ومياه الشرب برفع البدالة الخارجية لمحطة رفع صحي الأمل، خاصة وأن جميع طلمبات المحطة تعمل بكفاءة عالية ما لا يستلزم تواجد تلك البدالة الخارجية في حرم الطريق، بشكل يشوه الشكل الجمالي للمنطقة، ويعوق حركة سير السيارت والمواطنين.

وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة تشغيل محطة رافع الهيئة، ورصف ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها وإزالة كافة الإشغالات بالمنطقة.

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