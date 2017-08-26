إغلاق محطة مصر للبترول نهائيا في "قها" بالقليوبية
إغلاق محطة مصر للبترول نهائيا في "قها" بالقليوبية
03:02 م السبت 26 أغسطس 2017
محطة مصر للبترول
القليوبية - أسامه علاء الدين:
قررت اللجنة المشتركة من وزارة البترول، ومديرية التموين بالقليوبية، ومجلس مدينة قها، إغلاق محطة مصر للبترول نهائيًا، لحين تطويرها وتسليمها بمواصفات قياسية للجهات المعنية بما يضمن سلامة المواطنين والمنازل المجاورة والعاملين بها.
جاء ذلك خلال إجراء اللجنة، اليوم السبت، معاينة موقع الحريق الذي شهدته المحطة ليلة أمس، وأصدرت قراراها السابق.
وقال طه رشدي، رئيس مدينة قها في تصريحات صحفية اليوم، إن سبب الإغلاق جاء بعد حدوث اشتعال النار فى طلمبة ضخ الوقود للمرة الثانية، خلال أسبوع، بما يستوجب تشكيل لجنة لمعرفة السبب، ومعالجة المشكلة حفاظًا على أرواح المواطنين، والعاملين بالمحطة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
27 مليون جنيه لاستكمال إنشاءات وتطوير مستشفى قها بالقليوبية
-
"البترول": عودة العمل في "سيدبك" عقب احتواء آثار حريق وحدة الإثيلين
-
محافظ الوادي الجديد يعلن بدء إجراءات تنفيذ شركة أسمدة أبو طرطور
-
إحالة مسئولي محطة وقود للنيابة امتنعوا عن البيع في الإسكندرية
إعلان
إعلان