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إغلاق محطة مصر للبترول نهائيا في "قها" بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

إغلاق محطة للبترول نهائيا في "قها" بالقليوبية

03:02 م السبت 26 أغسطس 2017

محطة مصر للبترول

القليوبية - أسامه علاء الدين:

قررت اللجنة المشتركة من وزارة البترول، ومديرية بالقليوبية، ومجلس مدينة قها، إغلاق محطة مصر للبترول نهائيًا، لحين تطويرها وتسليمها بمواصفات قياسية للجهات المعنية بما يضمن سلامة المواطنين والمنازل المجاورة والعاملين بها.

جاء ذلك خلال إجراء اللجنة، اليوم السبت، معاينة موقع الحريق الذي شهدته المحطة ليلة أمس، وأصدرت قراراها السابق.

وقال طه رشدي، رئيس مدينة قها في تصريحات صحفية اليوم، إن سبب الإغلاق جاء بعد حدوث اشتعال النار فى طلمبة ضخ الوقود للمرة الثانية، خلال أسبوع، بما يستوجب تشكيل لجنة لمعرفة السبب، ومعالجة المشكلة حفاظًا على أرواح المواطنين، والعاملين بالمحطة.

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