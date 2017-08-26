بالصور.. كلية طب المنصورة تنظم قافلة للفحص المبكر عن الفيروسات الكبدية

الدقهلية- رامي القناوي:

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة المنصورة، اليوم السبت، قافلة طبية إلى مستشفى بيت مال المسلمين بقرية برق العز بمحافظة الدقهلية، بإشراف الدكتور السعيد عبدالهادي، عميد طب المنصورة، والدكتورة نسرين صلاح عمر، وكيل طب المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك بالقافلة عدد من أطباء جامعة المنصورة في تخصصات العظام والآشعة والأطفال والأنف والأذن والحنجرة والباطنة والرمد والنساء والتوليد والجلدية والروماتيزم والمخ والأعصاب وفريق صناع الحياة.

وألقى عدد من الأطباء المشاركين بالقافلة، محاضرة توعوية لتثقيف أهالي برق العز بخطورة فيروس "سي" وطرق تجنب الإصابة به وكيفية العلاج منه.

وجرى الكشف على 420 حالة مرضية وتحويل 270 حالة منهم لمستشفيات جامعة المنصورة، وإجراء تحليل فيروس "سي" لـ260 طبق عليهم استبيان عن فيروس "سىي" بمعدل 3 أشخاص مصابين بالفيروس من كل 100 شخص.