أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - باليرنات يتألقن في حفل " أكاديمية الفنون " -
بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين -
السفيرة عزيزة - م/ وليد عبد المقصود - هل ممكن اختراق برامج الصور بنفس طريقة الفيس بوك ؟ -
السفيرة عزيزة - كارثة ... السوشيال ميديا على الأطفال والربح السريع -
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا -
بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة -
شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط -
تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة -
سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه -
السفيرة عزيزة - م / وليد عبد المقصود - يوضح كيفية الحفاظ على الايميلات من الإختراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. كلية طب المنصورة تنظم قافلة للفحص المبكر عن الفيروسات الكبدية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. كلية طب المنصورة تنظم قافلة للفحص المبكر عن الفيروسات الكبدية

03:02 م السبت 26 أغسطس 2017

  • عرض 5 صورة

    3b3dffd2c5.jpg

  • عرض 5 صورة

    6d98f1a7be.jpg

  • عرض 5 صورة

    3d92b92592.jpg

  • عرض 5 صورة

    2cbc797811.jpg

  • عرض 5 صورة

    5896be6e97.jpg

إعادة الألبوم

وزير الصناعة: 2 مليون متر مربع أراضي جديدة أمام المستثمرين بمدينة السادات

الألبوم التالى

وزير الصناعة: 2 مليون متر مربع أراضي جديدة أمام المستثمرين بمدينة

الدقهلية- رامي القناوي:

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة المنصورة، اليوم السبت، قافلة طبية إلى مستشفى بيت مال المسلمين بقرية برق العز بمحافظة الدقهلية، بإشراف الدكتور السعيد عبدالهادي، عميد طب المنصورة، والدكتورة نسرين صلاح عمر، وكيل طب المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك بالقافلة عدد من أطباء جامعة المنصورة في تخصصات العظام والآشعة والأطفال والأنف والأذن والحنجرة والباطنة والرمد والنساء والتوليد والجلدية والروماتيزم والمخ والأعصاب وفريق صناع الحياة.

وألقى عدد من الأطباء المشاركين بالقافلة، محاضرة توعوية لتثقيف أهالي برق العز بخطورة فيروس "سي" وطرق تجنب الإصابة به وكيفية العلاج منه.

وجرى الكشف على 420 حالة مرضية وتحويل 270 حالة منهم لمستشفيات جامعة المنصورة، وإجراء تحليل فيروس "سي" لـ260 طبق عليهم استبيان عن فيروس "سىي" بمعدل 3 أشخاص مصابين بالفيروس من كل 100 شخص.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح الوحدة الخامسة للفيروسات الكبدية بمستشفى

    أخبار

  • ​​قرار جمهوري بتعيين نائب جديد لرئيس جامعة بورسعيد

    أخبار

  • فحص 300 نزيل بسجن شبين الكوم للكشف عن فيروس سي

    أخبار

  • جامعة المنصورة تسير قافلة طبية لأهالي قرية "ميت الخولي" بدمياط (صور)

    أخبار

إعلان

aa58b69635.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة

بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط