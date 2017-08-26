إخلاء سبيل عامل ضبطت بحيازته آثار مقلدة في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

قرر محمد سكران، وكيل أول نيابة مركز بني مزار، تحت إشراف محمد نادي، مدير النيابة، والمستشار أسامة عبدالمنعم المحامي لنيابات شمال المنيا، إخلاء سبيل "عزت. ج"، 48 عامًا، عامل، من سرايا مركز الشرطة بعد ثبوت عدم أثرية القطع التي تم ضبطها بحيازته وعددها 265 قطعة، حيث تبين أنها مقلدة.

وانتدبت النيابة خبراء من هيئة الآثار لفحص التماثيل المضبوطة، والتأكد من مدى آثريتها، وتكليف المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة، وتطوير مناقشة المتهم لمعرفة مصدر الحصول على تلك الآثار، وهل يوجد متهمين آخرين أم لا، وأفاد تقرير اللجنة، بعدم أثرية المضبوطات وأنها مقلدة.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث المركز، أكدتها التحريات الرائد محمد نادي، رئيس المباحث، تفيد بحيازة "عزت. ج. م"، 48 عامًا، عامل، لبعض القطع الأثرية والاتجار بها.