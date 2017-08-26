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وفاة عضو مكتب إرشاد الإخوان عن شمال الصعيد داخل مستشفى بني سويف العام

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مصراوي Masrawy

وفاة عضو مكتب إرشاد الإخوان عن شمال الصعيد داخل مستشفى بني سويف العام

02:47 م السبت 26 أغسطس 2017

وفاة عضو مكتب إرشاد الإخوان عن شمال الصعيد داخل مستشفى بني سويف العام

مستشفى بني سويف العام

بني سويف ــ أحمد كامل:

توفي عبد العظيم أحمد ابو سيف الشرقاوي عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان الإرهابية عن شمال الصعيد، اليوم السبت، داخل مستشفى بني سويف، أثناء تلقيه العلاج، بعد تدهور صحته على أثر إصابته بنزلة شعبية حادة وارتفاع في نسبة الأحماض بالدم، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة.

ونقلت قوات الشرطة ببني سويف، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الاخوان الإرهابية عن شمال الصعيد، والمحبوس في القضية 96 عسكرية لسنة 2015، المعروفة بتخريب بني سويف، بالسجن المؤبد، إلى مستشفى بني سويف لتلقي العلاج عقب إصابته بنزلة شعبية، منذ يومين، وتم وضعه تحت حراسة امنية مشددة من قبل رجال الشرطة.

والقت قوات الأمن القبض على "الشرقاوي" في مطلع شهر يونيو من عام 2015 برفقة 3 من أعضاء المكتب الإداري لجماعة الاخوان الإرهابية داخل شقة بمدينة 6أكتوبر بمحافظة الجيزة، على اثر اتهامات له بالضلوع في تخريب المنشآت العامة والخاصة عقب ثورة 30 يونيو وفض اعتصامي رابعة والنهضة.

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مصراوي Masrawy

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