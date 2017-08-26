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مصرع فلاح إثر تناوله الطعام دون غسل يديه بالفيوم

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مصراوي Masrawy

مصرع فلاح إثر تناوله الطعام دون غسل يديه بالفيوم

02:44 م السبت 26 أغسطس 2017

مصرع فلاح إثر تناوله الطعام دون غسل يديه بالفيوم

مصرع فلاح إثر تناوله الطعام دون غسل يديه

الفيوم – حسين فتحى:

لقي فلاح مصرعه، اليوم السبت، تناول وجبة الإفطار من يده المسممة من جراء رش المبيدات الزراعية على زراعات الطماطم بالفيوم.

وتلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل، مأمور مركز إطسا بوفاة "عطية محمد عبد الله" 27 عامًا، فلاح، مقيم بقرية دفنو.

وتبين من تحريات الرائد سامح عبدالظاهر رئيس مباحث مركز إطسا، أن الشاب الذي يعمل فلاحًا، كان يقوم برش المبيدات بزراعات الطماطم، بالأرض الزراعية التي يمتلكها، تناول بعدها الافطار دون أن ينظف يديه من آثار المبيدات، شعر بعدها بإعياء شديد، وتوفى بعدها بلحظات.

وبالكشف الظاهري على الجثة، تبين أنه توفى نتيجة إصابته بالتسمم.

قررت نيابة إطسا دفن جثة الشاب، بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة الذي أكد عدم وجود شبهة جنائية، خاصة أن آثار المبيدات كانت عالقة على يديه.

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