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السيطرة على حريق في مخزن للكرتون بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق في مخزن للكرتون بالقليوبية

02:40 م السبت 26 أغسطس 2017

السيطرة على حريق في مخزن للكرتون بالقليوبية

أرشيفية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق هائل في مخزن للكرتون على مساحة 250 مترًا، بعرب الشعارة بشبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى محمد الحسيني رئيس مدينة شبين القناطر، بلاغًا بنشوب حريق هائل بمنطقة الشعارة، وانتقل على الفور العميد محمود جندية مأمور المركز، والرائد محمد عبدالله رئيس المباحث، وجرى الدفع بـ5 سيارات مطافي، للسيطرة على الحريق.

وبإجراء المعاينة، تبين أن الحريق في مخزن للكرتون على مساحة 250 مترًا، بعرب الشعارة ملك المواطن "حسين ربيع حسان"، وأتت النيران على محتويات المكان بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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