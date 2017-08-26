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خفض الاعصار "هارفي" إلى الثالثة بعد وصوله اليابسة

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مصراوي Masrawy

خفض الاعصار "هارفي" إلى الثالثة بعد وصوله اليابسة

01:46 م السبت 26 أغسطس 2017

أرشيفية

واشنطن (د ب أ)قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار هارفي، تم خفضه إلى الفئة "الثالثة" من ثاني اعلى مستوى وصل إليه وهو "الفئة الرابعة"، بعد وصوله لليابسة للمرة الثانية في ولاية تكساس.ومن المتوقع أن يبطئ الإعصار من حركته ويتحرك ببطء فوق جنوب شرق تكساس، خلال اليومين المقبلين.وقال المركز إن هارفي وصل إلى اليابسة عند الطرف الشمالي من جزيرة سان خوسيه، على بعد حوالى 6 كيلومترات شرق روكبورت، حوالى الساعة العاشرة مساء (الثالثة بتوقيت جرينتش)، برياح تبلغ سرعتها أكثر من 200 كيلومتر في الساعة.ووصل الإعصار لليابسة للمرة الثانية في تمام الساعة الواحد فجر السبت على شاطئ كوبانو باي بشمال شرق البلاد، محملا برياح بلغت قوتها 205 كيلومترات في الساعة، بحسب المركز.وانقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص في وقت مبكر من اليوم في تكساس الساحلية، بحسب صحيفة " هوستن كرونيكل "، بينما ترددت تقارير عن وقوع أضرار في منطقة روكبورت، بما في ذلك سطح إحدى المدارس.يعيش ملايين الأشخاص على طول خط الخليج الأمريكي في ممر الإعصار، وهو ما يهدد بأن يكون أحد أسوأ الأعاصير التي تضرب المنطقة خلال 12 عاما، وأول كارثة طبيعية كبيرة يواجهها الرئيس دونالد .وكتب ترامب على موقع تويتر "بناء على طلب من حاكم ولاية تكساس، وقعت على إعلان الكوارث، الذي يطلق العنان للقوة الكاملة للمساعدة الحكومية!".وجرى حث سكان لويزيانا المجاورة أيضا بتوخي الحذر فيما يتقدم الإعصار.ويُقارن هارفي بالإعصار كاترينا ،الذي كان عاصفة من الفئة الخامسة وضرب جنوب شرقي الولايات المتحدة في أواخر أغسطس 2005، ما أدى إلى مقتل نحو 1800 شخص .تسبب كاترينا في حدوث فيضانات خطرة في نيوأورليانز والمناطق القريبة. ثم تعرض الرئيس آنذاك جورج دبليو بوش لانتقادات بسبب ما أسماه الكثيرون بالتعامل ببطئ وعدم تعاطف تجاه سكان لويزيانا التي دُمرت جراء الإعصار.

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