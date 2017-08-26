وكيل "تعليم الدقهلية" يجتمع بمديري الإدارات لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

الدقهلية- رامي القناوي:

شدد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على سرعة الانتهاء من حركة التنقلات بين المعلمين، وسد العجز في أعضاء هيئات التدريس سواء بالنقل أو بالندب طبقًا للعجز والزيادة والالتزام بتنفيذ القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 قبل بدء العام الدراسي.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل الكتاب الدوري رقم (39) بتاريخ 12 فبراير 2015، بشأن إنهاء ندب المعلمين المنتدبين لديوان الإدارة دون حاجة فعلية لهم، سدًا للعجز والكتاب الدوري 17 بتاريخ 2016/4/14 بشأن إعادة توزيع هيئة التدريس لسد العجز واستكمالًا للنصاب القانوني المقرر لكل وظيفة.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم السبت، مع مديري العموم بالمديرية ومديري عام الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد لمناقشة مدى استعدادات الإدارت التعليمية والمدارس للعام الدراسي الجديد 2017/2018.