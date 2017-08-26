أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - باليرنات يتألقن في حفل " أكاديمية الفنون " -
بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين -
السفيرة عزيزة - م/ وليد عبد المقصود - هل ممكن اختراق برامج الصور بنفس طريقة الفيس بوك ؟ -
السفيرة عزيزة - كارثة ... السوشيال ميديا على الأطفال والربح السريع -
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا -
بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة -
شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط -
تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة -
سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه -
السفيرة عزيزة - م / وليد عبد المقصود - يوضح كيفية الحفاظ على الايميلات من الإختراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وكيل "تعليم الدقهلية" يجتمع بمديري الإدارات لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وكيل "تعليم الدقهلية" يجتمع بمديري الإدارات لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

02:35 م السبت 26 أغسطس 2017

الدقهلية- رامي القناوي:

شدد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على سرعة الانتهاء من حركة التنقلات بين المعلمين، وسد العجز في أعضاء هيئات التدريس سواء بالنقل أو بالندب طبقًا للعجز والزيادة والالتزام بتنفيذ القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 قبل بدء العام الدراسي.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل الكتاب الدوري رقم (39) بتاريخ 12 فبراير 2015، بشأن إنهاء ندب المعلمين المنتدبين لديوان الإدارة دون حاجة فعلية لهم، سدًا للعجز والكتاب الدوري 17 بتاريخ 2016/4/14 بشأن إعادة توزيع هيئة التدريس لسد العجز واستكمالًا للنصاب القانوني المقرر لكل وظيفة.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم السبت، مع مديري العموم بالمديرية ومديري عام الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد لمناقشة مدى استعدادات الإدارت التعليمية والمدارس للعام الدراسي الجديد 2017/2018.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. محافظ الأقصر يتابع أعمال صيانة وترميم عدد من المدارس

    أخبار

  • 12 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بداية العام الدراسي في قنا

    أخبار

  • التعليم بالبحيرة تناقش خطة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

    أخبار

  • "تعليم أسوان" تعلن عن حاجتها لمدرسي لغة إنجليزية

    أخبار

إعلان

d8d9cb4047.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة

بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط