مصرع ثلاثة أطفال وإصابة 3 آخرين في حريق بالفيوم 02:32 م السبت 26 أغسطس 2017

انفجار أسطوانة بوتاجاز

أ. ش. ألقي ثلاثة أطفال مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرين، في حريق نشب اليوم السبت، جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز في أحد المنازل بعزبة "علي عوض" بقرية الغرق بمركز أطسا التابع لمحافظة الفيوم.وتلقى مدير أمن المحافظة اللواء خالد شلبي إخطارًا بنشوب حريق منزل في عزبة علي عوض بقرية الغرق، فهرعت للمكان سيارتا إطفاء وقوات الإنقاذ بالحماية المدنية، وسيطرت على الحريق الذي نشب في منزل مواطن بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.وأسفر الحادث عن مصرع طفلتين شقيقتين تبلغان من العمر سنة ونصف، وابن عمهما البالغ 5 سنوات، وإصابة طفل آخر، وربتي منزل وتم نقل جثث الضحايا والمصابين لمستشفى أطسا المركزي، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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