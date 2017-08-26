غدا.. قطع الكهرباء 5 ساعات عن منطقتي الهضبة وتقسيم القمر بالغردقة

أ. ش. أ

أعلن مركز العمليات والطوارئ بمحافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي لمدة 5 ساعات، غدًا الأحد، عن منطقتي الهضبة وتقسيم القمر بمدينة الغردقة، لعمل صيانة للمحولات الكهربائية.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم السبت أن فصل التيار سيبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.