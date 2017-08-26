غدا.. قطع الكهرباء 5 ساعات عن منطقتي الهضبة وتقسيم القمر بالغردقة
غدا.. قطع الكهرباء 5 ساعات عن منطقتي الهضبة وتقسيم القمر بالغردقة
02:31 م السبت 26 أغسطس 2017
قطع الكهرباء
أ. ش. أ
أعلن مركز العمليات والطوارئ بمحافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي لمدة 5 ساعات، غدًا الأحد، عن منطقتي الهضبة وتقسيم القمر بمدينة الغردقة، لعمل صيانة للمحولات الكهربائية.
وأوضح المركز، في بيان له اليوم السبت أن فصل التيار سيبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
قطع الكهرباء عن بعض مناطق الغردقة.. غدًا
-
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل
-
سكرتير عام البحر الأحمر يبحث الموقف التنفيذي لتطوير العشوائيات
-
"موانئ البحر الأحمر": إنشاء محطة حاويات بميناء سفاجا بتكلفة 400 مليون
إعلان
إعلان