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غدا.. قطع الكهرباء 5 ساعات عن منطقتي الهضبة وتقسيم القمر بالغردقة

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مصراوي Masrawy

غدا.. قطع الكهرباء 5 ساعات عن منطقتي الهضبة وتقسيم القمر بالغردقة

02:31 م السبت 26 أغسطس 2017

غدا.. قطع الكهرباء 5 ساعات عن منطقتي الهضبة وتقسيم القمر بالغردقة

قطع الكهرباء

أ. ش. أ

أعلن مركز العمليات والطوارئ بمحافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي لمدة 5 ساعات، غدًا الأحد، عن منطقتي الهضبة وتقسيم القمر بمدينة الغردقة، لعمل صيانة للمحولات الكهربائية.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم السبت أن فصل التيار سيبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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