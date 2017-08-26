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بالأسعار.. تعرف على أفضل الحدائق للتنزه في العيد

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مصراوي Masrawy

بالأسعار.. تعرف على أفضل الحدائق للتنزه في العيد

02:11 م السبت 26 أغسطس 2017

بالأسعار.. تعرف على أفضل الحدائق للتنزه في العيد

حديقة الأورمان

كتبت- هاجر حاتم:أيام ونستقبل عيد الأضطحى المبارك، الذي يتميز بالأجواء المبهجة، وتخرج العائلات للحدائق والتنزه، لهذا نستعرض لك أفضل الحدائق بالقاهرة، وبالأسعار. 

حديقة الحيوان

هي أكبر حديقة للحيوانات في والشرق الأوسط، وتقع في شارع مراد بالقرب من ميدان الجيزة، فيها جزء مخصص للأطفال "ملاهي"، وتشغل مساحة 80 فدانًا.العنوان: شارع مراد- الجيزة ساعات العمل: 8:30-4 مساءالتيلفون: : 02 35476980تذكرة الدخول: 5 جنيهات

حديقة الأزهر "الأزهر بارك"

هي أحد أضخم حدائق القاهرة الكبرى، تقع على مساحة‏ 80‏ فدان. بها بعض المطاعم للغداء والتنزة لتناسب جميع الأذواق مما يضفى البهجة على النفس، كما أن تذكرة الدخول في متناول الجميع، كما تحتوي على كراسى متحركة مجاناً لكبار السن والمعاقين لاستخدامها داخل الحديقة .العنوان: صلاح سالم، الدرب الأحمر، محافظة القاهرة‬ساعات العمل: من ٩ص–١١مالهاتف : 02 25103868تذكرة الدخول: 10جنيهات للفرد ، وللأطفال "٧ جنيهات"

حديقة مقياس النيل بالروضة

موجودة علي ضفاف النيل بالمنيل، ويوجد بجواره متحف أم كلثوم وقصر المانسترلي. المكان لا يوجد به الكثير لتشاهده هناك ولكن يوجد به طبيعة خلابة بالإضافه إلى وجود مقياس النيل الذي كان يستخدم قديماً لقياس مستوى منسوب نهر النيل.العنوان: 1 الملك الصالح، منيل الروضة، المنيل‎، محافظة القاهرة‬ساعات العمل: يوميا من الساعة 9 صباحا - 4 مساءا ما عدا الجمعةالهاتف: : 02 23631467سعر الدخول: 10 جنيهات

حديقة الأورمان

تعتبر من اكبر الحدائق النباتية في العالم، تقع على مقربة من حديقة حيوان الجيزة، تتميز بوجود الكثير من النباتات المختلفة والنادرة.العنوان: ميدان، أولى، الجيزة ساعات العمل: مفتوح اليوم · ٩ص–٩مالهاتف: 02 37483452تذكرة الدخول: 3 جنيهات

حديقة الفسطاط

تتميز هذه الحدائق بالمساحات الخضراء الواسعة، تبلغ مساحتها أكثر من 10 كم مربع، لهذا تعتبر المكان الأمثل للعب الأطفال.العنوان: عين الصيرة، مصر القديمة، محافظة القاهرة‬.ساعات العمل من 10 صباحًا إلى 9 مساءً التيلفون: : 02 23639223تذكرة الدخول: 7 جنيهات

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