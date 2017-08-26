تعلمت في مدرسة الراهبات وابنها سبب تأخر نجوميتها.. 15 معلومة عن هيدي كرم

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لم تكن مشاركتها كمذيعة في برنامج "نفسنة" على شاشة "القاهرة والناس" من قبيل المصادفة، وإنما يرجع ذلك لخوضها تجربة سابقة في مجال التقديم التليفزيوني، وكذلك لمجال دراستها التي لم تكملها لظروف معينة، حيث إنها تركت كلية الإعلام لتلتحق بكلية التجارة، ومن ثم تعمل في مجال الإعلام، إلى أن اختطفها التمثيل لتصبح إحدى أجمل الفنانات في الدراما المصرية، ولعل ذلك ما ظلمها في كثير من الأحيان.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 15 معلومة عن الفنانة هيدي كرم.

1- ولدت في حي شبرا يوم 27 أغسطس 1980.

2- سمتها جدتها "هيدي" على اسم ممثلة أجنبية تدعى "هيدي لامار".

3- عشقت السينما منذ طفولتها لدرجة أنها كانت تسجل الأفلام القديمة على شرائط فيديو وتعيد مشاهدتها مرات عديدة حتى تحفظها، فأصبح لديها مكتبة ضخمة من الأفلام وهي لا تزال طفلة.

4- تعلمت في مدارس الراهبات، وكانت طفلة هادئة ومتفوقة في دراستها، على حد قولها.

5- التحقت بكلية الإعلام - جامعة القاهرة، ولكن بعد أول يوم دراسة بالكلية لم تتحمل العدد الكبير للطلاب داخل القاعة، فحولت أوراقها إلى كلية التجارة بجامعة عين شمس، قسم لغة فرنسية، حيث كان عدد الدفعة 50 طالبا فقط.

6- تزوجت أثناء دراستها بالجامعة وأنجبت ابنها الوحيد نديم، والذي كان سبب تأخر مسيرتها المهنية بشكل عام.

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7- عندما بلغ ابنها نديم الرابعة من عمره بدأت العمل كموديل إعلانات وكليبات، إذ شاركت بالأداء في كليب أغنية "عيني" لهشام عباس وحميد الشاعري، وكليب أغنية "عايزة أعرف إنت مين" للمطربة المغربية سميرة سعيد.

8- عملت لمدة عامين كمذيعة لبرنامج تليفزيوني على شاشة "ART"، ثم قدمت برنامجا آخر على شاشة قناة "MBC".

9- أثناء عملها في مجال الإعلام رشحها أحد زملائها للمشاركة معه بالتمثيل في مسلسل "سيت كوم" بعنوان "مارينا ومارينا" مع صلاح عبد الله، وهالة فاخر، ولكن لم يتم عرضه، إلا أنه كان بداية طريقها نحو الشهرة.

10- حصلت على "كورسات" في التمثيل، وشاركت في مسلسل "الإمبراطور"، الذي كان بداية علاقتها مع الفنان حسين فهمي.

11- شاركت في عدد كبير من الأعمال التليفزيونية مثل مسلسلات: "هبة رجل الغراب، طاقة نور، العميل 1001، ابن موت، حاميها حراميها، بنت من شبرا، لحظات حرجة، العندليب، اللص والكتاب".

12- من أشهر الأفلام السينمائية التي شاركت فيها: "اللي اختشوا ماتوا، البلد دي فيها حكومة، حفل زفاف، نقطة رجوع، ملك وكتابة، البلياتشو".

13- قالت إن شكلها حصرها في دور البنت الرومانسية، وعبرت عن استيائها من ذلك، لأنها تمتلك الموهبة لتقديم أي دور، واعتبرت ذلك "استسهالا" من المخرجين، على حد قولها.

14- صرحت بأن أسرتها كانت متحفظة على دخولها مجال التمثيل، خاصة لأنها شخصية خجولة قد لا تجيد التعامل داخل وسط مليء بالمصاعب مثل الوسط الفني.

15- دعمت حملة إحدى منظمات المجتمع المدني للحفاظ على تراث منطقة مصر الجديدة، باعتبارها من سكان منطقة "هليوبوليس"، وظهرت في حلقة من برنامج "معكم" وهي تتحدث عن القصر وقيمته التاريخية.