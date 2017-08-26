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6 أسرار لا يعترف بها الرجل أبدًا

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6 أسرار لا يعترف بها الرجل أبدًا 6 أسرار لا يعترف بها الرجل أبدًا

التحرير

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يعتقد البعض أن النساء غامضات، لكن ماذا عن الرجال؟ فهم أكثر غموضًا، ولديهم أسرار لا يمكن تخمينها أبدًا، ولن يعترفوا بها، وهو ما يرصد "التحرير -لايف" وفقًا لموقع MusBizusBlog.

1 - الثقة
ينجذب الرجل إلى الفتاة الواثقة من نفسها، وكلما زادت ثقة الفتاة زاد عدد الرجال، الذين يقدرونها، ويتمنون الوصول إليها، فهم ينظرون نفس نظرة الفتاة إليهم، فيختارون الفتاة التى لديها كاريزما وشخصية مختلفة، لكنهم لا يعترفون بهذا، فيخشون من تمردهن.

صورة أرشيفية


2- لا يعترف بالفشل
الرجل دائم المنافسة والمحاولة، وغير قابل لنتائج الفشل، كما أنه لا يمكن الاعتراف أنه لا يقدر على القيام بأمر ما.

صورة أرشيفية

3- يحب المجاملات
تحتاج المرأة إلى سماع كلمات رومانسية ومجاملات فى كل وقت، لكن هل تعلمين أن الرجال أيضًا يحتاجون نفس الشىء، فإنهم بحاجة إلى كلمات من المودة والحب.. فأشياء صغيرة يمكنها أن تغير حالهم إن أفصحوا عن احتياجهم أو حتى أظهروا هذا، لكنهم لا يفضلون.
 

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صورة أرشيفية

 4- يخاف جدًا
الرجال دائمًا يخفون مخاوفهم، ولا يتحدثون عنها، لكنهم فى الحقيقة يخافون جدًا ربما من الظلام أو الفئران والعنكبوت ولا يعترفون بذلك أبدا.

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5- لا يعرف فى كل شىء
يعلم الرجل أنه مهم جدا للمرأة، فيحاول فى كل وقت أن يظهر أنه يعرف كل شىء عن الشىء، حتى لو لم يكن متأكدًا من النجاح،  لأنه يرغب أن تراه المرأة قويًا وذكيًا.

صورة أرشيفية


6- يبكي من الأفلام
يسخر الرجل كثيرًا من المرأة في أثناء مشاهدتها الأفلام لبكائها نتيجة تأثرها بمشهد ما واندماجها مع أحداث الفيلم، لكن فى الحقيقة الرجل يبكي ويتأثر أيضًا يخاف إذا كان فيلم رعب، لكنه يخفي هذا ويحولها إلى سخرية سريعا عليكِ.

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التحرير

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