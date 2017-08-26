مُسن يضبط زوجته في أحضان عشيقها داخل منزله بأوسيم.. والمتهمة: "أنا اللي جبته"

كتب - محمد شعبان:

خلد مُسن إلى النوم داخل منزله، لكنه استيقظ على صوت رجل صحبة زوجته بغرفة مجاورة، توجه لاكتشاف المصدر، فوجد الباب مغلقا من الداخل، واستعان بالأهالي لكسره، فكانت الصدمة، ضبط زوجته مع عشيقها.

تفاصيل تلك الوقعة دارت أحداثها بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، حيث تمكن عامل يدعى حسني عبد الخالف 70 سنة، من ضبط زوجته "سنية إ."، 35 سنة، رفقة "أبانوب ج."، 24 سنة، سائق.

أمام العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، قررت الزوجة أنها تعرفت على السائق منذ 5 أشهر أثناء زيارتها لأسرتها بالبحيرة، وارتبطت عاطفيا به، مشيرة إلى أنه وجهت له الدعوة لزيارتها بمسكنها لممارسة الرذيلة معها، وأيد عشيقها أقوالها.

حرر العميد أيوب أبو رجيلة، مأمو قسم أوسيم، محضرا بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.