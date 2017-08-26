مصرع عاملين سقطا من أعلى سقالة بعقار تحت الإنشاء بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

لقي عاملان مصرعهما؛ إثر سقوطهما من سقالة خشبية بالطابق الخامس بعقار تحت الإنشاء في الحي المتميز بأكتوبر

تحريات العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث أكتوبر، أكدت أنه أثناء تنفيذ "حسين عبد الخالق عبد العزيز" 35 سنة، و"محروس فتحي سالم" 45 سنة، أعمال المحارة أعلى سقالة خشبية بالطابق الخامس بالعقار رقم 384 بشارع المهندس مجدي أبو السعود، حدث كسرا بالسقالة، مما أدى إلى سقوطهما على الأرض.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي، ولفظا أنفاسهما الأخيرة فور وصولهما متأثرين بإصابتهما بكسور متفرقة بالجسم.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.