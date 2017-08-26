الأضحية في الأقصر.. "لمن استطاع إليها سبيلا"

مصراوي Masrawy

الأقصر - محمد محروس:

قبل 7 أيام من قدوم عيد الأضحى المبارك، شهدت أسواق بيع وشراء الخراف والمواشي بمحافظة الأقصر، حالة من الركود في الأسواق مقارنة بالأعوام السابقة.

تجار يعرضون مواشيهم للبيع بعد شهور طويلة من الرعاية والعلف، وكثير من المواطنين يتساءلون عن الأسعار، والقليل يشتري الأضحية، إحياءً لسنة نبوية شريفة.

وإجمالاً، تعد الحركة هذا العام أقل بكثير من الأعوام الماضية، بسبب ارتفاع أسعار الماشية، لا سيما الخراف والعجول، وفق أقوال كثيرين من أبناء الأقصر..

أحمد سيد، تاجر مواشي يقول لـ"مصراوي": "أسعار الخراف والعجول ارتفعت هذا العام بنسبة 50% عن العام الماضي، فالخروف الذي كان يباع بـ2000 جنيه تخطي سعره حاليا الـ3000 جنيه".

وأشار سيد إلى أن ارتفاع الأسعار كان له تأثير سلبي على حركة البيع والشراء.. "السنة اللي فاتت أنا بعت 25 خروف و5 عجول والسنة دي أنا بايع لحد دلوقتي 15 خروف وعجلين بس".

واتفق معه في الرأي عثمان طه، تاجر مواشي، خاصة في تأثر الحركة بارتفاع الأسعار، الذي أرجعه لارتفاع تكلفة الأعلاف والأمصال والأدوية.

وقال: "الناس بتتهمنا إحنا التجار بالجشع، في حين إن ارتفاع الأسعار ده أثر علينا احنا ومبقناش بنبيع ونشتري زي الأول ".

و تابع: "حركة بيع المواشي ليها دورة علشان، توصل للمستهلك إحنا التجار بنشتريها من المربين وبنعرضها للبيع، سواء في سوق الماشية أو بالتعامل مع المباشر مع الزبائن، والسنة دي اشترانها سعرها مولع من مكانها".

ونظرا لمعاناة أهالي محافظة الأقصر شأنهم كشأن غيرهم في تدبير ثمن الأضحية، الذي أصبح فوق طاقة الكثيرين، لجأ البعض للمشاركة مع آخرين في شراء الأضحية، والتضحية بأقل من العام الماضي، أو عدم التضحية من الأساس.

وحول ذلك يقول عبد الرحيم حجاج، يعمل بالسياحة: "كنت بضحي كل سنة بخروف وجديين عشان تكفي الأضحية كل المعارف والمحبين، ولكن السنة دي مع ارتفاع الأسعار اضطريت اشتري خروف بس بـ3200 جنيه".

فيما لفت محمود مصطفى، موظف، إلى لجوئه إلى عمل جمعية مع زملائه حتى يستطيع شراء الأضحية قائلا: "أنا مقدرش مضحيش في العيد.. دي سنة وعادة أنا ورثتها عن أبويا وجدي.. حتى لو تمن الأضحية بقى 10 آلاف جنيه".