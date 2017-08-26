وكيل "تضامن قنا": توزيع لحوم 105 عجول بلدية على الأسر الأكثر احتياجا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قال حسين السيد الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا إن مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، ستشرف على توزيع 105 رأس عجول بلدية، مذبوحة، على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز محافظة قنا التسعة، بالتعاون مع جمعية "مصر الخير" وجمعية والأورام، وبالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان.

وأضاف الباز، لـ"مصراوي"، أن المديرية ستشرف أيضًا على توزيع 5731 كيلو جرام لحم مجمد من خلال فروع الجمعية الشرعية بمراكز أبوتشت، وفرشوط، ونجع حمادي، والوقف، ودشنا، وقوص، وقفط، ونقادة.