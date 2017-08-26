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وزير الصناعة: 2 مليون متر مربع أراضي جديدة أمام المستثمرين بمدينة السادات

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مصراوي Masrawy

وزير الصناعة: 2 مليون متر مربع أراضي جديدة أمام المستثمرين بمدينة السادات

02:22 م السبت 26 أغسطس 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

سلم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، عقود الدفعة الأولى من طرح الأراضي الجديدة بمدينة السادات، التي تصل مساحتها الإجمالية إلى 2.4 مليون متر مربع مخصصة للصناعات الهندسية والغذائية والدوائية.

ولفت إلى أن هذه المساحة تشمل بداخلها مجمع للصناعات الصغيرة يضم 296 وحدة، من المقرر الانتهاء منه شهر سبتمبر المقبل، ليكون أول مجمع مجهز بالتراخيص يتم تسليمه ضمن الـ3 مجمعات التي طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في كل من السادات وبدر وبورسعيد.

جاء ذلك خلال الجولة التي يجريها الوزير في مدينة السادات الصناعية، رافقه خلالها الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، والمهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستطرح 2 مليون متر مربع أراضي جديدة أمام المستثمرين بمدينة السادات، فضلاً عن طرح 3 مجمعات صناعية جديدة مجهزة بالتراخيص بمدينة العاشر من رمضان، ليصل إجمالي المجمعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها إلى 15 مجمعًا منها 8 مجمعات في الصعيد.

وقال الوزير، إن إتاحة الأراضي الجديدة تأتي على رأس أولويات الوزارة حيث من المستهدف أن تطرح الوزارة مع نهاية هذا العام حوالي 15 مليون متر مربع، لتلبية احتياجات المستثمرين في كافة القطاعات الصناعية.

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