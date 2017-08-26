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بالصور.. وزير التجارة والصناعة يتفقد مصنع سفنكس لإنتاج الزجاج المسطح بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير التجارة والصناعة يتفقد مصنع سفنكس لإنتاج الزجاج المسطح بالمنوفية

02:21 م السبت 26 أغسطس 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

تفقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ومحافظ المنوفية الدكتور هشام عبدالباسط، عددًا من خطوط الإنتاج بمصنع سفنكس للزجاج المسطح، للوقوف على مشاكلها في إنشاء الخط الثالث للإنتاج.

وقال قابيل، على هامش الزيارة، إنه جرى ضم قطعة لإنشاء خط الإنتاج الثالث على مساحة 220 ألف متر، مضيفًا أن هدف الزيارة هو الوقوف على أسباب توقف المصنع عن إنشاء الخط الثالث الذي يصل بالصادرات من 438 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه، نظرًا لارتفاع سعر الغاز وانخفاض التنافسية العالمية.

وأضاف قابيل، أن لم يكن لديها صناعة زجاج مسطح حتى عام 2010، وأن مشروع سفنكس كان من المشاريع السريعة في التنفيذ التي حولت السوق المصرية سوق مصدرة.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه يتم تصدير 30% من الإنتاج إلى أوروبا وأمريكا.

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