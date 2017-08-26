ناينجولان ينفي اعتزاله اللعب دوليًّا

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أكد متوسط ميدان نادي روما رادجا ناينجولان بأنه لم يقرر بعد مستقبله مع المنتخب البلجيكي بسبب الخلافات التي توجد بينه حاليا وبين مدرب المنتخب روبرتو مارتينيز، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ويعد ناينجولان من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، ومع ذلك قرر مارتينيز استبعاده من قائمة المنتخب البلجيكي التي ستواجه كلا من جبل طارق واليونان في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

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وانتشرت عقب ذلك الاستبعاد بعض التصحريات لناينجولان في حوار مع صحيفة بلجيكية، أشار خلالها إلى عدم جدوى المنافسة على مكان له في المنتخب، حيث قرر الاعتزال الدولي في الوقت الراهن.

ورد ناينجولان على تلك التصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا إنه إذا صرح بأي تصريح فستستمع إليه الجماهير منه شخصيًا، مشيرًا إلى شعوره بالإحباط، ولكنه لم يقرر أي شيء بعد بشأن الاعتزال.