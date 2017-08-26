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زيدان: ريال مدريد لا يحتاج للتعاقد مع مهاجمين في الميركاتو الحالي

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زيدان: ريال مدريد لا يحتاج للتعاقد مع مهاجمين في الميركاتو الحالي زيدان: ريال مدريد لا يحتاج للتعاقد مع مهاجمين في الميركاتو الحالي

التحرير

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أشار مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان إلى عدم حاجته إلى التعاقد مع مهاجم جديد قبل نهاية الميركاتو الحالي، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأكد زيدان، سعيه لمنح مايورال الفرصة هذا العام، حيث يرى فيه القدرة على مساعدة الفريق هذا الموسم، مشيرًا إلى أن هذا الموسم يعد فرصة جيدة للغاية له للتعلم واستغلال الفرصة عندما تمنح له.

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وأوضح زيدان بأن فاران لم يتدرب في الحصة التدريبية الأخيرة، وبالتالي استبعده من مباراة فالنسيا غدًا، على الرغم من رغبة المدافع الفرنسي في خوض المباراة، إلا أنه لا يرغب في المخاطرة بإشراكه على الرغم من عدم وجود أي من سيرجيو راموس أو خيسوس فاليخو، حيث يهتم بصحة لاعبيه أكثر من أي شيء آخر.

وعن النتائج الطيبة، التي يحققها ريال مدريد، أكد زيدان أن الفوز بمباراة لا يعني أن المباراة التالية سيكون من السهل الفوز بها، مطالبًا لاعبيه بضرورة الاحتفاظ بالعقلية الانتصارية.

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التحرير

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