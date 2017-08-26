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مواجهات سهلة في انتظار برشلونة وأتليتيكو اليوم في الليجا

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مواجهات سهلة في انتظار برشلونة وأتليتيكو اليوم في الليجا مواجهات سهلة في انتظار برشلونة وأتليتيكو اليوم في الليجا

التحرير

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يرحل برشلونة لمواجهة ألافيس اليوم في تمام الساعة 18:15 ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 3 نقاط عقب فوزه في الجولة الأولى على ريال بيتيس بثنائية نظيفة، بينما يحتل ألافيس المركز الـ17 دون رصيد من النقاط بعد خسارته من ليجانيس بهدف نظيف.

ونجح برشلونة في الفوز على ألافيس خارج ملعبه الموسم الماضي بسداسية نظيفة، إلا أن البارسا يدرك صعوبة المباراة، خاصة أن ألافيس لم يخسر طوال الموسم الماضي على ملعبه سوى 4 مباريات فقط.

ويأمل برشلونة في الخروج بنقاط المباراة الثلاث، حيث يدرك لاعبو البلوجرانا أن خسارتهم للقب الدوري الموسم الماضي أتت بسبب خسارتهم نقاطا أمام الفرق المتوسطة، وكان أبرز مثال ألافيس نفسه الذي حقق فوزا مدويا الموسم الماضي على ملعب الكامب نو.

وتأتي مباراة اليوم بعدما تواجه الفريقان في نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب فيسنيتي كالديرون الموسم الماضي، وحينها توج البارسا باللقب بالفوز بالمباراة بنتيجة 3-1.

وخسر ألافيس مجهودات أبرز عناصر الفريق التي قدمت مستوى مميزا الموسم الماضي، من خلال انتقال كل من ثيو هيرنانديز وماركوس لورينتي إلى ريال مدريد وعودة هداف الفريق ديفيرسون إلى البرازيل إلى جانب رحيل المدرب ماوريسيو بيليجرينو إلى الدوري الإنجليزي لتدريب ساوثهامبتون.

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وضمن مباريات نفس الجولة يرحل أتليتيكو مدريد التاسع بنقطة واحدة من التعادل في الجولة الأولى أمام جيرونا، لمواجهة لاس بالماس الـ16 دون رصيد من النقاط بعد خسارته من فالنسيا بهدف نظيف.

ولم يخسر أتليتيكو مدريد خارج ملعبه في الدوري الإسباني في عام 2017 في أي مباراة، ونجح الروخوبلانكوس الموسم الماضي في التغلب على لاس بالماس على ملعب الأخير بخماسية نظيفة.

ويأمل مدرب أتليتيكو مدريد في الفوز في مباراة اليوم لتحقيق فوزه رقم 200 على رأس القيادة الفنية للأتلتي.

وواجه أتليتيكو مدريد نظيره لاس بالماس 83 مرة من قبل، حقق خلالها الفوز في 44 مباراة وتعادلا في 21 مواجهة وتعرض الروخوبلانكوس للخسارة في 18 لقاء.

وشهدت مباريات الفريقين السابقة تسجيل 229 هدفا بواقع 147 هدفا لأتليتيكو مقابل 82 هدفا للاس بالماس.

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التحرير

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