كيف يقضي أعضاء البرلمان إجازة عيد الأضحي؟

التحرير

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استعد أعضاء مجلس النواب لعيد الأضحى بأشكال مختلفة، فبينما يقضي بعض النواب فريضة الحج، ذهب البعض الأخر لاداء اجازة العيد بين أهالي دائرته، ومنهم من فضل احياء ذكرى وفاة الأقارب.

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه سيقضي اجازة العيد بين أبناء دائرة العمرانية، حيث سنظم صلاةعيد الأضحى، أمام ساحة قاعة سيد درويش في العمرانية للعام الثالث على التوالي، والتي تعد أكبر ساحة في محافظة الجيزة، بحيث تكون جاهزة لاستقبال أكبر عدد من المصلين والاحتفال بأجواء العيد وسط أهالي الدائرة.

وأضاف فؤاد لـ«التحرير»: «جرت العادة أن أقضي اجازة العيد بين أبناء دائرتي، حيث أشرف على استعدادات العيد منذ ليلة الوقفة، وفي الصباح نصلي صلاة العيد، وبعدها نمارس طقوس الأضحية والعايدة على المواطنين».

وتابع: «ساحة سيد درويش يتولى الإشراف على تجهيزها عدد من فريق العمل الخاص به من الشباب، للتسهيل على المواطنين الاحتفال بالعيد في جو روحاني، وسط الأهل والأصدقاء، وحتى تكون متاحة أمام جميع المصريين دون محاولة سيطرة فصيل معين عليها».

فيما أكد النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالاسكندرية، أن عيد الأضحى هذا العام مختلف عن ذي قبل حيث ستزامن مع ذكرى وفاة والده الراحل أبو العز الحريري.

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وأضاف: «سأقضي العيد بقرية الدواخلية مدينة المحلة الكبري محافظة الغربية مسقط رأس والدي أبو العز الحريري لإحياء ذكرى مرور 3 سنوات على رحيله في 3 سبتمبر 2014».

وأوضح طارق الخولي، عضو ائتلاف دعم مصر، أكد أنه سيقضي اجازة العيد بالقاهرة في مكتبه، مشيرًا إلى أنه سيستغل عطلة العيد لانجاز عددًا من التشريعات المقرره على أجندته خلال دور الانعقاد الثالث.

وتابع: «خلال الفترة الماضية لم استطع الانتهاء من أجندتي التشريعية، نظراً لارتباطتي المتعددة، وسأستغل الاجازة في الاعتكاف على الانتهاء من عددًا من التشريعات بعضها له جانب اقتصادي، وأخر متعلق بالظواهر الاجتماعية، وتشريعات خاصة بالمشاركة السياسية».

وقال النائب محمود محي الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون، أنه يفضل قضاء اجازة العيد وسط ابناء دائرته، كما جرت العادة منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه يبدأ يومه من الصباح الباكر بالصلاة ثم ذبح الأضحية وتوزيعها على أبناء الدائرة.