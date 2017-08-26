قابيل: طرح 3 مجمعات صناعية بالعاشر من رمضان خلال شهرين

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أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، عن طرح الوزارة 3 مجمعات صناعية بمدينة العاشر من رمضان خلال شهرين، على أن تكون المجمعات مجهزة بالتراخيص.

وقال قابيل، إن مبادرة "المصنع جاهز بتراخيصه" تعمل على تسريع وتيرة النهوض بالصناعة المحلية، مشيرًا إلى أنه تم تسليم 2.4 مليون متر لـ21 مستثمرًا بمدينة السادات، اليوم، وسيتم طرح 2 مليون متر أراضٍ جديدة بمدينة السادات الشهر المقبل.

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وأضاف، أن مجمع السادات يضم 300 مصنع، سيتم الانتهاء من إنشائها بالكامل خلال شهرين ونصف، وأن كل المصانع ستكون جاهزة للعمل بالكامل قبل مرور عام، موضحًا أنه سيتم تسليم مجمعات أخرى في بورسعيد وبدر خلال الفترة المقبلة.